Что такое метафора Помогите пожалуйста
Литература
Что такое метафора Помогите пожалуйста
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Метафора-слово или выражение,употребляемое в переносном значении,в основе которого лежит неназванное сравнение предмета с каким-либо другим на основании из общего признака.
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