Что такое метафора Помогите пожалуйста

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Что такое метафора Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метафора-слово или выражение,употребляемое в переносном значении,в основе которого лежит неназванное сравнение предмета с каким-либо другим на основании из общего признака.
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