СРОЧНННННООООООООООО! Напишите небольшое сочинение-рассуждение по прочитанном?? тексту. Самостоятельно определите тему, проблему и основную мысль текста. Согласны ли вы с выводом автора о том, что простор благотворно влияет н...
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СРОЧНННННООООООООООО! Напишите небольшое сочинение-рассуждение по прочитанном?? тексту. Самостоятельно определите тему, проблему и основную мысль текста. Согласны ли вы с выводом автора о том, что простор благотворно влияет на человека "успокаивает нервную систему, освобождает от эмоциональных перегрузок, пробуждает волю к жизни и действию"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смена обстановки всегда позитивно отражается на человека! Поднимается настроение, прибавляются силы)) Свежий воздух отражается на состоянии человека, повышается иммунитет. С автором полностью согласна, пространство - это личная свобода!
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