Как найти объем всей фигуры изображенной на фотографии. На фотографии изображена одна фигура в двух видах! Исходные данные: d1=30мм ; d2=60мм ; d3=120мм ; d4=100мм ; b=110мм ; l=400мм

Математика

Как найти объем всей фигуры изображенной на фотографии. На фотографии изображена одна фигура в двух видах! Исходные данные: d1=30мм ; d2=60мм ; d3=120мм ; d4=100мм ; b=110мм ; l=400мм

Автор: Гость