Как найти объем всей фигуры изображенной на фотографии. На фотографии изображена одна фигура в двух видах! Исходные данные: d1=30мм ; d2=60мм ; d3=120мм ; d4=100мм ; b=110мм ; l=400мм

Математика
Как найти объем всей фигуры изображенной на фотографии. На фотографии изображена одна фигура в двух видах! Исходные данные: d1=30мм ; d2=60мм ; d3=120мм ; d4=100мм ; b=110мм ; l=400мм
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умнож это всё и будет объём
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