Придумать предложение с однокоренными словами
Русский язык
Придумать предложение с однокоренными словами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне мама сказала,что я молодец.(молодой на 3 о ударение) Сегодня на уроки мы изучали слово ходить.(ход на о ударение)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Английский язык
Русский язык
Помогите пожалуйста по русскому . Какие слова получаются ,если прочесть данные с??ова заменяя звонкие согласные звуки на глухие грубая. обрызга...
Українська література