Придумать предложение с однокоренными словами

Русский язык
Придумать предложение с однокоренными словами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне мама сказала,что я молодец.(молодой на 3 о ударение) Сегодня на уроки мы изучали слово ходить.(ход на о ударение)
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