Как переводится со старославянского слово "луна"
Окружающий мир
Как переводится со старославянского слово "луна"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Со старославянского не переводится никак. Это имя античного божества, имя которого стало ассоциироваться с месяцем. Изначальное славянское слово - "месяц" у которого, впрочем, есть похожие европейские аналоги - английское month и латинское mens, откуда menstruatio - происходящее ежемесячно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Помогите пожалуйста по русскому . Какие слова получаются ,если прочесть данные с??ова заменяя звонкие согласные звуки на глухие грубая. обрызга...
Українська література