Как переводится со старославянского слово "луна"

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Как переводится со старославянского слово "луна"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Со старославянского не переводится никак. Это имя античного божества, имя которого стало ассоциироваться с месяцем. Изначальное славянское слово - "месяц" у которого, впрочем, есть похожие европейские аналоги - английское month и латинское mens, откуда menstruatio - происходящее ежемесячно.
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