Как переводится со старославянского слово "луна"

Гость: Гость:

Со старославянского не переводится никак. Это имя античного божества, имя которого стало ассоциироваться с месяцем. Изначальное славянское слово - "месяц" у которого, впрочем, есть похожие европейские аналоги - английское month и латинское mens, откуда menstruatio - происходящее ежемесячно.