Помогите написать условие задачи.Оля купила 3 карандаша,по 4 рубля каждый.Сколько ??тоила эта покупка?

Математика
Помогите написать условие задачи.Оля купила 3 карандаша,по 4 рубля каждый.Сколько ??тоила эта покупка?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 карандаш-4рубля 3 карандаша-? рублей
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