Расставьте перечисленные государства в порядке следования их столицы с севера на юг,начиная с самого северного. а) Панама б) Канада в) Гондурас г) Мексика
География
Расставьте перечисленные государства в порядке следования их столицы с севера на юг,начиная с самого северного. а) Панама б) Канада в) Гондурас г) Мексика
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Гость:
Канада,Мексика,Панама и Гондурас
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