Расставьте перечисленные государства в порядке следования их столицы с севера на юг,начиная с самого северного. а) Панама б) Канада в) Гондурас г) Мексика

География

Расставьте перечисленные государства в порядке следования их столицы с севера на юг,начиная с самого северного. а) Панама б) Канада в) Гондурас г) Мексика

Автор: Гость