Что за слово вьющаяся ветвь какого-нибудь растения
Русский язык
Что за слово вьющаяся ветвь какого-нибудь растения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лиана ---------------
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какова сила давления на каждый квадратный сантиметр поверхности тела водолаза, н??ходящегося на глубине 50 м. Оформите : Дано. Решение . Ответ
Русский язык
СРОЧНННННООООООООООО! Напишите небольшое сочинение-рассуждение по прочитанном?? тексту. Самостоятельно определите тему, проблему и основную мыс...
География
Расставьте перечисленные государства в порядке следования их столицы с севера на юг,начиная с самого северного. а) Панама б) Канада в) Гондур...
Математика
Помогите написать условие задачи.Оля купила 3 карандаша,по 4 рубля каждый.Сколько ??тоила эта покупка?
Русский язык