А1 В коробке лежали 15 карандашей,из них 8 были синие.Какую часть из всех карандашей составляют синие? А2 В саду было 12 деревьев.1\3 всех деревьев засохла.Сколько деревьев засохло? А3 На станции от поезда отцепили 8 вагонов,...

Математика

А1 В коробке лежали 15 карандашей,из них 8 были синие.Какую часть из всех карандашей составляют синие? А2 В саду было 12 деревьев.1\3 всех деревьев засохла.Сколько деревьев засохло? А3 На станции от поезда отцепили 8 вагонов,что составляет 1\4 всех вагонов поезда.Сколько вагонов было в поезде? А4 Площадь поля 56 га.Тракторист вспахал 7\8 поля.Сколько гектаров вспахал тракторист? А5 В тетради 42 страницы.В первый день Вася исписал1\6 тетради,а во второй 2\7 тетради.Сколько страниц исписал Вася за два дня? В1 В саду было 28 яблонь,что составляет 4\7 всех деревьев.Сколько деревьев было в саду?

Автор: Гость