А1 В коробке лежали 15 карандашей,из них 8 были синие.Какую часть из всех карандашей составляют синие? А2 В саду было 12 деревьев.1\3 всех деревьев засохла.Сколько деревьев засохло? А3 На станции от поезда отцепили 8 вагонов,...
Математика
А1 В коробке лежали 15 карандашей,из них 8 были синие.Какую часть из всех карандашей составляют синие? А2 В саду было 12 деревьев.1\3 всех деревьев засохла.Сколько деревьев засохло? А3 На станции от поезда отцепили 8 вагонов,что составляет 1\4 всех вагонов поезда.Сколько вагонов было в поезде? А4 Площадь поля 56 га.Тракторист вспахал 7\8 поля.Сколько гектаров вспахал тракторист? А5 В тетради 42 страницы.В первый день Вася исписал1\6 тетради,а во второй 2\7 тетради.Сколько страниц исписал Вася за два дня? В1 В саду было 28 яблонь,что составляет 4\7 всех деревьев.Сколько деревьев было в саду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗАПОМИНАЕМ - Какая часть - доля - ДРОБЬ = ЧАСТЬ делим на ЦЕЛОЕ ЧАСТЬ = ДРОБЬ умножаем на ЦЕЛОЕ ЦЕЛОЕ = ЧАСТЬ делим на ДРОБЬ РЕШЕНИЕ А1 8 синих из 15 - 8/15 - ОТВЕТ -часть синих среди всех А2 12* 1/3 = 4 - засохло - ОТВЕТ А3 8 : 1/4 = 8*4 = 32 вагонов - ОТВЕТ А4 56 га * (7/8) = 49 га - вспахал - ОТВЕТ А5 42 стр * (1/6) = 42 : 6 = 7 стр - в первый день 42 стр * (2/7) = 42/7*2 = 12 стр - во второй день 7+12 = 19 стр - за два дня - ОТВЕТ В1 28 : (4/7) = (28/4)*7 = 49 яблонь - ОТВЕТ
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