Разбор предложения: Горы тоже не остаются без изменения. СРОЧНО!помогите пжлст

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Разбор предложения: Горы тоже не остаются без изменения. СРОЧНО!помогите пжлст
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горы-подлежащее выраженное сущ.не остаются-сказуемое выраженное глаголом,тоже-нар.без изменения-нар. (повест.невосклиц,простое,двусоставное .распрастран,нет обращения нет одн чл.прямой порядок слов)
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