Что общего у стран 1.Корея,Тайланд,Индонезия 2.Индия,Китай,Мексика

География
Что общего у стран 1.Корея,Тайланд,Индонезия 2.Индия,Китай,Мексика
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корея, Таиланд, Индонезия - находятся в Азии, являются странами "азиатскими тиграми", то есть это экономически развитые страны, в которых наблюдается рост валового внутреннего продукта. Индия, Китай и Мексика - страны-участницы союза БРИКС. Еще эти страны - крупнейшие производители сахара.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Составьте рассказ о хозяйственной деятельности древнего человека. Кратко. Заранее спасибо.
Ответить
Английский язык
Paraphrase these sentences so as to use Participle II in the function of attribute. 1. She was exhausted. She sank into the armchair. 2. A tree...
Ответить
Алгебра
4-х/3 + 7+х/5 = 11. Пж, решите
Ответить
Английский язык
Он веселый коротышка на английском
Ответить
Английский язык
Що означає з англійської мови Calcite, Iron
Ответить