Что общего у стран 1.Корея,Тайланд,Индонезия 2.Индия,Китай,Мексика
География
Что общего у стран 1.Корея,Тайланд,Индонезия 2.Индия,Китай,Мексика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корея, Таиланд, Индонезия - находятся в Азии, являются странами "азиатскими тиграми", то есть это экономически развитые страны, в которых наблюдается рост валового внутреннего продукта. Индия, Китай и Мексика - страны-участницы союза БРИКС. Еще эти страны - крупнейшие производители сахара.
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