Он веселый коротышка на английском

Английский язык
Он веселый коротышка на английском
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
He is a funny little man
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