Он веселый коротышка на английском
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Он веселый коротышка на английском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
He is a funny little man
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