Помогите пожалуйста! Очень нужно! Сколько ребер, и граней у четырехугольной, пятиугольной и шестиугольной пирамиде? Очень нужно помогите!!
Математика
Помогите пожалуйста! Очень нужно! Сколько ребер, и граней у четырехугольной, пятиугольной и шестиугольной пирамиде? Очень нужно помогите!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4-угольная: граней 5, ребер 8 5-угольная: граней 6, ребер 10 6-угольная: граней 7, ребер 12
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