Помогите пожалуйста! Очень нужно! Сколько ребер, и граней у четырехугольной, пятиугольной и шестиугольной пирамиде? Очень нужно помогите!!

Математика

Помогите пожалуйста! Очень нужно! Сколько ребер, и граней у четырехугольной, пятиугольной и шестиугольной пирамиде? Очень нужно помогите!!

Автор: Гость