Составьте рассказ о хозяйственной деятельности древнего человека. Кратко. Заранее спасибо.
География
Составьте рассказ о хозяйственной деятельности древнего человека. Кратко. Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши так: Древние люди были достаточно умны для своей епохи.Они заводили хозяйства,дела ли оружие и т.д Хозяйства у древних людей были небольшые.В племя было от четырёх до шести животных.Люди изобретали списы,молотки,луки и другие оружыя для охоты.С убитых животных делали одежды.Даже шыли и зашывали делая иголки ис рыбих костей но часто такие иглы ламались.Древние человеки даже имели огороды спахивали землю и сажали зёрна принесёные птицами тех веков.
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