Составьте рассказ о хозяйственной деятельности древнего человека. Кратко. Заранее спасибо.

Гость: Гость:

Напиши так: Древние люди были достаточно умны для своей епохи.Они заводили хозяйства,дела ли оружие и т.д Хозяйства у древних людей были небольшые.В племя было от четырёх до шести животных.Люди изобретали списы,молотки,луки и другие оружыя для охоты.С убитых животных делали одежды.Даже шыли и зашывали делая иголки ис рыбих костей но часто такие иглы ламались.Древние человеки даже имели огороды спахивали землю и сажали зёрна принесёные птицами тех веков.