Что общего вы увидели в истории образования французского и германского королевств И в чём различия

История
Что общего вы увидели в истории образования французского и германского королевств И в чём различия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общее: Они образовались после распада империи Карла Великого.В 843 году три его внука в г. Вендене заключили договор и поделили империю на 3 части ( сейчас Франция, Германия и Италия).Различие: Во франции " Вассал моего вассала- не мой вассал",то есть вассалы подчинялись только своему сеньору ( вспоминай феодальную лестницу- если ты не герцог,а барон, то король тебе не указ); в Германии- " вассал моего вассала- и мой вассал тоже", то есть все подчиняются королю
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