Что опаснее для экономики страны: инфляция спроса или инфляция издержек? Почему?

Гость: Гость:

Я думаю, что инфляция издержек. так как инфляция спроса была заключается буквально в том, что "у всех есть деньги, но нечего купить", это не самое страшное, что может быть. а инфляция издержек есть сейчас в России - рост цен на товары. то есть очень многие люди не могут себе позволить многого, товар не сбывается, встает работа, потому что покупают меньше.