Что означает пословица"Добрый плачет от радости, а злой- от зависти
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Что означает пословица"Добрый плачет от радости, а злой- от зависти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добрый радуется за кого-то а злой злится если у кого-то все хорошо
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