Звуковой анализ слова тыква

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т — [т] — согласный, парный глухой, парный твёрдый ы — [ы] — гласный, ударный к — [к] — согласный, парный глухой, парный твёрдый в — [в] — согласный, парный звонкий, парный твёрдый а — [а] — гласный, безударный В слове 5 букв и 5 звуков.Цветовая схема: тыква