Заполни пропуски такими числами,чтобы получились верные записи 1ч8мин= (мин),10ч= (мин),2м= (см),450см= (дм),6дм 5см= (см),950мм= дм см.
Математика
Заполни пропуски такими числами,чтобы получились верные записи 1ч8мин= (мин),10ч= (мин),2м= (см),450см= (дм),6дм 5см= (см),950мм= дм см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1ч8мин=68мин10ч=600мин2м=200см450см=45дм6дм 5см= 65 см950мм= 9дм 5 см
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