1,2 пжпжпжпжпжпжпжпжпжпж

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я бы взял мои любимые книги.Это Даниель Дефо — Робинзон Крузо .Моя любимая Марк Твен — Приключения Тома Сойера.И книгу которую я ещё не дочитал это Лев Толстой — Кавказский пленник.С этими книжками мне не было скушно. Заданаие номер 2:Марк Твен,Даниель Дефо эти писатели были очень похожы своими способами рассказа.И очень любили писать про приключения.
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