1,2 пжпжпжпжпжпжпжпжпжпж

Гость: Гость:

Я бы взял мои любимые книги.Это Даниель Дефо — Робинзон Крузо .Моя любимая Марк Твен — Приключения Тома Сойера.И книгу которую я ещё не дочитал это Лев Толстой — Кавказский пленник.С этими книжками мне не было скушно. Заданаие номер 2:Марк Твен,Даниель Дефо эти писатели были очень похожы своими способами рассказа.И очень любили писать про приключения.