Какой стала Джульетта после встречи с Ромео?

Литература
Какой стала Джульетта после встречи с Ромео?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если есть поверие, что "любовь прекрасна" . И когда ты влюблён, то ты становишься сильнее, увереннее и счастливее, то с Джульеттой было всё наоборот. Ведь это произведение , показывает любовь как трагедию.
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