Что означал единарог на гербе Ивана Грозного?Подскажите пожалуйста!

История
Что означал единарог на гербе Ивана Грозного?Подскажите пожалуйста!
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Автор: Гость
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Гость:
Приготовься щас будет самый топовый ответ в твоей жизни ........ хер его знает( так и пиши)))))
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