Помогите решить задачу: за 6ч работы ученик сделал столько же деталей, сколько мас??ер за 4ч. Известно, что мастер изготовлял в час на 5 деталей больше, чем ученик. Сколько деталей в час изготовлял ученик?

Алгебра

Помогите решить задачу: за 6ч работы ученик сделал столько же деталей, сколько мас??ер за 4ч. Известно, что мастер изготовлял в час на 5 деталей больше, чем ученик. Сколько деталей в час изготовлял ученик?

Автор: Гость