Помогите решить задачу: за 6ч работы ученик сделал столько же деталей, сколько мас??ер за 4ч. Известно, что мастер изготовлял в час на 5 деталей больше, чем ученик. Сколько деталей в час изготовлял ученик?
Алгебра
Помогите решить задачу: за 6ч работы ученик сделал столько же деталей, сколько мас??ер за 4ч. Известно, что мастер изготовлял в час на 5 деталей больше, чем ученик. Сколько деталей в час изготовлял ученик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х в час ученик х+5 в час мачтер 6х=4(х+5) 6х=4х+20 2х=20 х=10 деталей в час ученик
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