Опишите строение атома .Азота номер 7 и фосфор номер 15 .Покажите состояние электро??ов в них Помогите завтра контрольная

Химия
Опишите строение атома .Азота номер 7 и фосфор номер 15 .Покажите состояние электро??ов в них Помогите завтра контрольная
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Гость:
N)) 25 e-7 n-14 P-2 Азот...
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