Опишите строение атома .Азота номер 7 и фосфор номер 15 .Покажите состояние электро??ов в них Помогите завтра контрольная

Химия

Опишите строение атома .Азота номер 7 и фосфор номер 15 .Покажите состояние электро??ов в них Помогите завтра контрольная

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