Украйнська мова вправа 105 3 клас

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Украйнська мова вправа 105 3 клас
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Гость:
Настала чарівна пора року-осінь,Люди останнім часом помітили,що восени дуже тепло
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