Украйнська мова вправа 105 3 клас
Українська мова
Украйнська мова вправа 105 3 клас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Настала чарівна пора року-осінь,Люди останнім часом помітили,що восени дуже тепло
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Помогите пожалуйста) На субботник по уборке школьной территории пришли ученики 8-х, 9-х и 10-х классов. Восьмиклассников было 22 человека, дев...
Английский язык
Русский язык
Отметь предложения в которых запятаы расставлены верно а) стоит на кургане у сам??й реки цветок, не сгибаемый ветром б) стразу за дачей начина...