Напишите мне пожалуйста сочинение на тему Осенний парашютист , ПОЖАЛУЙСТА!

Гость: Гость:

Осень. Пестреют кругом разноцветные листья. Дунет ветер, и они, веселые парашютисты полетят в далекие края и страны. Один, особо смелый осенний парашютист пролетел колючие кусты, навестил засохшие заросли цветов, облетел еще не отправившихся в полет парашютистов и попал в лужу. Стал он теперь осенним корабликом. Пройдя мимо, соберу его, засушу и буду всопоминать его великое приключение!