Напишите мне пожалуйста сочинение на тему Осенний парашютист , ПОЖАЛУЙСТА!
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Напишите мне пожалуйста сочинение на тему Осенний парашютист , ПОЖАЛУЙСТА!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень. Пестреют кругом разноцветные листья. Дунет ветер, и они, веселые парашютисты полетят в далекие края и страны. Один, особо смелый осенний парашютист пролетел колючие кусты, навестил засохшие заросли цветов, облетел еще не отправившихся в полет парашютистов и попал в лужу. Стал он теперь осенним корабликом. Пройдя мимо, соберу его, засушу и буду всопоминать его великое приключение!
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