Написати твір-роздум на тему "Коломийки невід'ємний супутник буднів і свят україн??ького народу
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Написати твір-роздум на тему "Коломийки невід'ємний супутник буднів і свят україн??ького народу
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Гость:
Незнаю незнаю незнаю незнаю
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