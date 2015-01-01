Найдите натуральные числа x и y, которые удовлетворяют уравнению x квадрат+2015=y квадрат
Математика
Найдите натуральные числа x и y, которые удовлетворяют уравнению x квадрат+2015=y квадрат
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Гость:
Х равно 17, у равно 48
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