Модуль суммы чисел 48 и -84 Сумму модулей чисел 48 и -84 Модуль разности чисел 48 и -84 ??азность модулей чисел 48 и -84
Математика
Модуль суммы чисел 48 и -84 Сумму модулей чисел 48 и -84 Модуль разности чисел 48 и -84 ??азность модулей чисел 48 и -84
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) |48+(-84)|=|-36|=36 б) |48|+|-84|=48+84=132 в) |48|-|-84|=48-84= -36
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