Мына создердын тиысты сын есим косып соз тиркестерин жасандар
Қазақ тiлi
Мына создердын тиысты сын есим косып соз тиркестерин жасандар
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