Что определяет границу прав каждого человека
Обществознание
Что определяет границу прав каждого человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Где начинаются мои права заканчиваются права других"
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