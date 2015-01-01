Что определяет границу прав каждого человека

Обществознание
Что определяет границу прав каждого человека
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Где начинаются мои права заканчиваются права других"
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