Раставь по алфавитному порядку слова: Вода,высота,ключ,комар,холод,темнота,хлеб ,телефон ,куст,костёр,щука,колесо,эхо,шуба,компот,эффект
Русский язык
Раставь по алфавитному порядку слова: Вода,высота,ключ,комар,холод,темнота,хлеб ,телефон ,куст,костёр,щука,колесо,эхо,шуба,компот,эффект
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода, высота, ключ, колесо, комар, компот, куст, телефон, темнота, хлеб, шуба, щука, эффект, эхо
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
Футбольная команда сыграла 4 встречи, забила 3 гола и пропустила 2. Какое наибольше?? и наименьшее число очков она могла набрать?
Математика
Математика
Масса ящика с яблоками и 3 одинаковых ящиков с виноградом равна 45 килограмм чему р??вна масса ящика с виноградом если масса ящика с яблоками равна...
Геометрия