Помогите пожалуйста) На субботник по уборке школьной территории пришли ученики 8-х, 9-х и 10-х классов. Восьмиклассников было 22 человека, девятиклассников – 12, а десятиклассников – 11. Всего пришло 100 учеников. В какой с...
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Помогите пожалуйста) На субботник по уборке школьной территории пришли ученики 8-х, 9-х и 10-х классов. Восьмиклассников было 22 человека, девятиклассников – 12, а десятиклассников – 11. Всего пришло 100 учеников. В какой системе счисления вёлся учёт учеников? 1)4. 2)5. 3)6. Слово byte закодировано с помощью кодировочной таблицы ASCII следующим образом: 6216791674166516. Известно, что буква а имеет код 6116, а А – 4116. Как будет закодировано слово BYTE? Дана сумма чисел в различных системах счисления. Найдите пропущенное слагаемое. 3F_16 + 77_8 + … +111111_2 + 333_4= 2230_5 1) 120_7. 2) 64_10. 3) 144_6.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аааа, почему никто не знает...или просто ленивые, сижу над этим заданием и ничего не понимаю)
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