Терлоход шел 3 ч против течения и 1 3/5ч по течению реки. на сколько км меньше прошел ??еплоход по течению, чем против течения, если скорость течения 2 1/4 км/ч а собственная скорость теплохода 22 1/3km/ч ?
Математика
Терлоход шел 3 ч против течения и 1 3/5ч по течению реки. на сколько км меньше прошел ??еплоход по течению, чем против течения, если скорость течения 2 1/4 км/ч а собственная скорость теплохода 22 1/3km/ч ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 22 1/3 - 2 1/4 = 22 4/12 - 2 3/12 = 20 1/12 (км/ч) - скорость теплохода против течения реки; 2) 20 1/12 * 3 = 241/12 * 3 = 241/4 = 60 1/4 (км) - путь теплохода против течения реки; 3) 22 1/3 + 2 1/4 = 22 4/12 + 2 3/12 = 24 7/12 (км) - скорость теплохода по течению реки; 4) 24 7/12 * 1 3/5 = 295/12 * 8/5 = 118/3 = 39 1/3 (км) - путь теплохода по течению реки; 5) 60 1/4 - 39 1/3 = 60 3/12 - 39 4/12 = 59 15/12 - 39 4/12 = 20 11/12 (км) - на столько меньше прошёл теплоход по течению реки. Выражение: (22 1/3 - 2 1/4) * 3 - (22 1/3 + 2 1/4) * 1 3/5 = 20 11/12 Ответ: путь по течению на 20 11/12 км меньше.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Составь уравнение реакций и расставь коэффициенты N2->N2O5->HNO3->Zn(NO3)2 проооошу бы??треее помогите
Химия
Опишите строение атома .Азота номер 7 и фосфор номер 15 .Покажите состояние электро??ов в них Помогите завтра контрольная
Українська мова
Информатика
Помогите пожалуйста) На субботник по уборке школьной территории пришли ученики 8-х, 9-х и 10-х классов. Восьмиклассников было 22 человека, дев...
Английский язык