Терлоход шел 3 ч против течения и 1 3/5ч по течению реки. на сколько км меньше прошел ??еплоход по течению, чем против течения, если скорость течения 2 1/4 км/ч а собственная скорость теплохода 22 1/3km/ч ?

Математика

Терлоход шел 3 ч против течения и 1 3/5ч по течению реки. на сколько км меньше прошел ??еплоход по течению, чем против течения, если скорость течения 2 1/4 км/ч а собственная скорость теплохода 22 1/3km/ч ?

Автор: Гость