СРОЧНО!!! 2- 3 предложения о Джордано Бруно!!! Заранее огромное спасибо!
История
СРОЧНО!!! 2- 3 предложения о Джордано Бруно!!! Заранее огромное спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родился Джордано Бруно в городе Нола в 1548 году в военной семье. Он стал монахом, сменил имя Филиппо, данное при рождении, на Джордано. Бруно последовали частые путешествия по европейским государствам, во время которых он читал лекции.
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