Помогите решить задачу. На тарелке у Вани 400 макаронин спагетти.Длина каждой 15 см.Если бы он склеил спагетти в одну макаронину концами,используя соус в место клея,то какую длину составил бы завтрак?
Математика
Помогите решить задачу. На тарелке у Вани 400 макаронин спагетти.Длина каждой 15 см.Если бы он склеил спагетти в одну макаронину концами,используя соус в место клея,то какую длину составил бы завтрак?
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Гость:
400x15=6000см(60 метров)
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