Помогите решить задачу. На тарелке у Вани 400 макаронин спагетти.Длина каждой 15 см.Если бы он склеил спагетти в одну макаронину концами,используя соус в место клея,то какую длину составил бы завтрак?

Математика

Помогите решить задачу. На тарелке у Вани 400 макаронин спагетти.Длина каждой 15 см.Если бы он склеил спагетти в одну макаронину концами,используя соус в место клея,то какую длину составил бы завтрак?

Автор: Гость