Помогите пж завтра сдаю тетрадь по русскому !Заранее спасибо!

Гость: Гость:

Вахта- нем. Аура- греческий Джаз- англ. Митинг - англ. Пиджак - франц. Штраф - нем. Джентльмен - франц. Финал - лат. Экскурсия - англ. Штаб - нем. Жюри - франц. Диета- греческий Ориентир - франц. Схема - греческий Герб - нем. Гравюра - франц. Пюре - франц. Театр- греческий. Бюст - франц. Бюллетень - франц. Графин - араб. Авиация - франц.