Помогите пж завтра сдаю тетрадь по русскому !Заранее спасибо!
Русский язык
Помогите пж завтра сдаю тетрадь по русскому !Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вахта- нем. Аура- греческий Джаз- англ. Митинг - англ. Пиджак - франц. Штраф - нем. Джентльмен - франц. Финал - лат. Экскурсия - англ. Штаб - нем. Жюри - франц. Диета- греческий Ориентир - франц. Схема - греческий Герб - нем. Гравюра - франц. Пюре - франц. Театр- греческий. Бюст - франц. Бюллетень - франц. Графин - араб. Авиация - франц.
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