Два мотоциклиста движутся навстречу друг другу со скоростью соответственно 10 м/с и 54км/ч. Первоначально расстояние между ними составляет 95 км. Определите какое расстояние между ними будет через 30 минут. Помогите плиз!

Физика

Два мотоциклиста движутся навстречу друг другу со скоростью соответственно 10 м/с и 54км/ч. Первоначально расстояние между ними составляет 95 км. Определите какое расстояние между ними будет через 30 минут. Помогите плиз!

Автор: Гость