Два мотоциклиста движутся навстречу друг другу со скоростью соответственно 10 м/с и 54км/ч. Первоначально расстояние между ними составляет 95 км. Определите какое расстояние между ними будет через 30 минут. Помогите плиз!
Физика
Два мотоциклиста движутся навстречу друг другу со скоростью соответственно 10 м/с и 54км/ч. Первоначально расстояние между ними составляет 95 км. Определите какое расстояние между ними будет через 30 минут. Помогите плиз!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано V1=10 м/сс V2=15 м/с S=95 000 м t=1800 c ΔS-? ΔS=S-S1 S1=(V1+V2)t встречное движение S1=25*1800=45 000 м Δs=95-45=50 км
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