Укажите металлы не вступающие в реакцию с соляной кислотой a. Mg, Al b. Na, Pb c.Fe ,Ca d. Cu,Ag

Химия
Укажите металлы не вступающие в реакцию с соляной кислотой a. Mg, Al b. Na, Pb c.Fe ,Ca d. Cu,Ag
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посмотри на ряд активности металлов те  что стоят доН реагируют после  Н- нет ответ d. Cu,Ag
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