Укажите металлы не вступающие в реакцию с соляной кислотой a. Mg, Al b. Na, Pb c.Fe ,Ca d. Cu,Ag
Химия
Укажите металлы не вступающие в реакцию с соляной кислотой a. Mg, Al b. Na, Pb c.Fe ,Ca d. Cu,Ag
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Посмотри на ряд активности металлов те что стоят доН реагируют после Н- нет ответ d. Cu,Ag
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