Укажите слова в которых все согласные звуки являются мягкими парными: чистый белье пень сельдь?
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Укажите слова в которых все согласные звуки являются мягкими парными: чистый белье пень сельдь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белье, пень, сельдь.
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