Фонетический разбор слова ГОРЖУСЬ
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Фонетический разбор слова ГОРЖУСЬ
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Гор-жусь - 2 слога, 7 букв, 6 звуков. [г]- согл., тв. пар., зв. пар. [А]- гл., безуд. [р]- согл., тв. пар., зв. непар. [ж]- согл., тв. непар., зв. пар. [у]- гл., уд. [с’]- согл., мяг. пар., гл. пар.
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