.пиши текст без допущенных ошибок.Выдели орфограммы, в которых были допущены ошиб??и. Удощятого заборасидит дедушка Илья.его внучата и большая дымчятая овчарка Альма отправилась в рощю собирать щявель.Малышы увидели в роще пуши...

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.пиши текст без допущенных ошибок.Выдели орфограммы, в которых были допущены ошиб??и. Удощятого заборасидит дедушка Илья.его внучата и большая дымчятая овчарка Альма отправилась в рощю собирать щявель.Малышы увидели в роще пушистых бельчят.

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