Что означает слово планета
Физика
Что означает слово планета
Ответ(ы) на вопрос:
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Значение слова Планета по Ефремовой: Планета - 1. Небесное тело, вращающееся вокруг Солнца, получающее от него свет и тепло и светящееся его отраженным светом. 2. перен. устар. Чья-л. судьба, участь. Значение слова Планета по Ожегову: Планета - Небесное тело, движущееся вокруг Солнца и светящееся его отраженным светом
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