На тело воздействует с силой 20Н какова кинетическая энергия этого тела если его с??орость равна 3м/с
Физика
На тело воздействует с силой 20Н какова кинетическая энергия этого тела если его с??орость равна 3м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ек= mv²/2=( F/g)*v²/2= (20/10)*9/2=9 Вроде так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
В корзине лежит 5 яблок.пять ребят получили по одному яблоку ,и при этом одно остал??сь в корзине.могло ли так быть?
Русский язык
Подберите к каждому слову в качестве проверочного слова глагол.Проверочные слова запишите ,вставляя пропущенные буквы. ошибка - --------------- ...
Другие предметы