Сторона прямоугольного параллелипипеда 4 см и 3 см. его диагональ 13 см. найти высот?? пар-да.
Геометрия
Сторона прямоугольного параллелипипеда 4 см и 3 см. его диагональ 13 см. найти высот?? пар-да.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=4см,b=3см,d=13см d²=a²+b²+h² 16+9+h²=169 h²=169-25 h²=144 h=12см
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