В лаборатории приготовили водный раствор этилового спирта (С2H5OH) с массовой долей 10% . Плотность раствора спирта равна 0,98 г\мл. Рассчитайте число молекул спирта в 1 мл такого раствора.

Химия

В лаборатории приготовили водный раствор этилового спирта (С2H5OH) с массовой долей 10% . Плотность раствора спирта равна 0,98 г\мл. Рассчитайте число молекул спирта в 1 мл такого раствора.

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