В треугольнике АВС известны длины сторон: АВ = 14 см, ВС = 10 см, АС = 10 см. На сторонах А?? и АС отмечены точки P и Q соответственно, так что AQ = 5 см, AP = 7 см. Найдите отрезок PQ. Ответ дайте в сантиметрах.

Геометрия
В треугольнике АВС известны длины сторон: АВ = 14 см, ВС = 10 см, АС = 10 см. На сторонах А?? и АС отмечены точки P и Q соответственно, так что AQ = 5 см, AP = 7 см. Найдите отрезок PQ. Ответ дайте в сантиметрах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РQ - это средняя линия треугольника АВС (Р -середина АВ; Q - середина АС). Значит: РQ=ВС/2=10/2=5 (см); ответ: 5
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