В треугольнике АВС известны длины сторон: АВ = 14 см, ВС = 10 см, АС = 10 см. На сторонах А?? и АС отмечены точки P и Q соответственно, так что AQ = 5 см, AP = 7 см. Найдите отрезок PQ. Ответ дайте в сантиметрах.

Геометрия

В треугольнике АВС известны длины сторон: АВ = 14 см, ВС = 10 см, АС = 10 см. На сторонах А?? и АС отмечены точки P и Q соответственно, так что AQ = 5 см, AP = 7 см. Найдите отрезок PQ. Ответ дайте в сантиметрах.

Автор: Гость