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Как по-казахски будет делает или выполняет
Қазақ тiлi
Как по-казахски будет делает или выполняет
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Делать- icтему, выполнять- орындау
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