Напишите сочинение по картинке состоящие из 8 предложений. СРОЧНО!!!!!!!!

Гость: Гость:

Два друга вышли на улицу теплым летним днем. Ярко светило солнце. Белые облака как паруса корабля манили куда-то вдаль. Под ними зеленела травка,благоухали цветы.Вся атмосфера летнего дня настраивала на радостные мысли.Им было весело друг с другом.Они запускали воздушных змей и весело болтали.И совсем не хотелось расставаться.И 2 друга решили,что таких чудесных дней в их жизни будет еще не мало