Сколько точек пересечений имеют следующие функции:y=3x и y=3x^2

Алгебра
Сколько точек пересечений имеют следующие функции:y=3x и y=3x^2
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Графики на фото...........
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